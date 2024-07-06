Нова Пошта розширила мережу в Україні до 30 тисяч точок

Нова Пошта з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис до 30,1 тис точок сервісу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Мережа Нової Пошти в Україні продовжує розширюватись, й зараз вона вже складається з 12 відділень та 18 000 поштоматів.

Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.

З початку року компанія встановила 2700 нових поштоматів та відкрила 770 відділень. Найбільш активне зростання мережі відбулось у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Окрім того, Нова Пошта відкрила 344 нових відділення та поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

До кінця року компанія планує збільшити мережу компанії до 36 000 точок сервісу.