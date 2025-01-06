Уряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання

Кабінет міністрів України вніс зміни до розпорядження щодо встановлення Національним банком винятків під час валютних операцій. Про це за підсумками засідання уряду 3 січня повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд розширив повноваження НБУ щодо валютного регулювання

Зміни внесено до додатка «Перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту» до розпорядження Кабміну від 13 лютого 2019 року №.

Тепер Нацбанк отримав право встановлювати винятки та особливості запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для потреб угоди про розподіл продукції, а також надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України нерезидентам.

Це дозволить здійснювати належний валютний нагляд за операціями.





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