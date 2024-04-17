Регулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУ

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Регулювання криптовалют в Україні відбуватиметься за стандартами ЄС — НБУ

Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.

«З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом», — сказала вона.





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевагаНБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
В Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — ДержстатВ Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — Держстат
В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУВ Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
В Україні запас на 1 мільйон тонн вугілляВ Україні запас на 1 мільйон тонн вугілля
В Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що змінитьсяВ Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що зміниться
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Последние новости
Подгружаем последние новости