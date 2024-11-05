В Британії збираються підвищити податок на приріст капіталу для акцій та криптовалют

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз оголосила про підвищення ставок податку на приріст капіталу для більшості активів, включаючи акції та криптовалюти. Згідно з новим планом, ставка податку зросте з 10% до 18% для нижчого рівня, і з 20% до 24% для вищих доходів. Про це повідомляє Finbold, передає FinTechInsider.

В Британії збираються підвищити податок на приріст капіталу для акцій та криптовалют

Такі зміни принесуть ,5 мільярда бюджету країни, прирівнявши податок на приріст капіталу до ставок, що вже застосовуються до операцій з нерухомістю. Втім, навіть після цього підвищення Британія все одно матиме «найнижчу ставку податку на приріст капіталу серед європейських країн Великої сімки», наголосила Рівз.

Податок на приріст капіталу стягується з прибутку, що перевищує ?3000, отриманого від продажу активу. Ставка податку залежить від податкової ставки фізичної особи та розміру прибутку.





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