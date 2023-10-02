Податок на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — Гетманцев

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт про додаткове оподаткування процентних доходів банків. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Податок на прибуток банків пропонують підвищити до 36% — Гетманцев

«Ідея щодо запровадження додаткового оподаткування процентних доходів банків, яка була запропонована у підготовленому за моєї ініціативи законопроєкті N 9656, викликала чималий резонанс, про що свідчать 3 (!) альтернативні законопроєкти, подані моїми колегами», — додав Гетманцев.

Що пропонує комітет

Законопроєктом пропонується подвоєння для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024 року.

«У разі ухвалення законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат», — вважає голова комітету.





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