На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ

На Mind Entrepreneur Summit 2024 – конференцію для малого і середнього бізнесу, де планувався виступ голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, прийшли люди в костюмах гусей із надписом "Щіпай мене – не чіпай бізнес!".

Про це пише УНН, інформує Апостроф .

Раніше користувачі розкритикували організаторів за запрошення Гетманцева на саміт для бізнесу. Вони вважали, що його виступ там – це "як путіна запросити на конференцію з відновлення України". Спочатку було заявлено, що Гетманцев виступатиме пів години, пізніше стало відомо, що буде його відеозвернення. В результаті з'ясувалося, що звернення Гетманцева було у записі.

На початку саміту до зали зайшло 3 людей в костюмі гусаків. На них були футболки з надписами "Щіпай мене – не чіпай бізнес!". Ймовірно, це відсилка до фрази Гетманцева: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав".

Після того як розпочалась трансляція запису звернення Гетманцева, "гуси" почали демонстративно ходити залою. Коли вони зупинилися під сценою і повернулися до Гетманцева спиною, організатори разом з охороною вигнали "гусей", а потім і вивели за межі саміту.

Головний редактор Mind.ua Євген Шпитко, модеруючи одну із дискусійних панелей після звернення Гетманцева, зазначив, що голова податкового комітету "можливо говорить контраверсійні речі" і поцікавився: "А куди наші гуси пішли?", натякаючи, що вони виступали проти Гетманцева.

Раніше представники малого бізнесу скаржилися на податковий тиск і порадили Гетманцеву задуматись над зменшенням навантаження на малих підприємців, адже бізнес знаходиться на межі закриття.

В інтерв'ю УНН засновниця креативної агенції ARENA CS, членкиня Борду Young Business Club Яна Матвійчук заявила, що податкова політика, яку здійснює Гетманцев гальмує українську економіку і, якщо його не зупинити,призведе до її занепаду.