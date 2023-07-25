Дешевша електроенергія для малого бізнесу: "Оператор ринку" відкрив платформу для роздрібної торгівлі

Споживач може купити у обраного постачальника, незалежно від регіону України.

АТ "Оператор ринку" розробив платформу для роздрібної торгівлі електроенергією – Retail energy Platform (REP). Завдяки цій новації постачальник тепер має змогу запропонувати свої умови та ціну постачання електроенергії, а споживач в свою чергу знайти для себе вигідну пропозицію. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує ZN.ua.

Дешевша електроенергія для малого бізнесу:
© tanja.kitura@gmail.com / depositphotos

Наразі пекарні, молокозаводи, кав’ярні, ресторани та будь-який вид малого бізнесу отримали можливість знайти на REP постачальника, який пропонує нижчу ціну та має гарантовані обсяги поставки.

"20% від загального обсягу споживання електроенергії в державі постачальники купують на майданчику "Оператора ринку". REP – це наше нове ІТ-рішення як легко споживачу знайти свого постачальника. Платформа дозволяє швидко і безкоштовно знайти потрібні кіловат-години у постачальників – у ліцензованих учасників ринку електричної енергії", – заявив гендиректор "Оператор ринку" Олександр Гавва.

Як пояснили в компанії, лише 0,2% малого бізнесу в Україні купує електроенергію за складними ринковими алгоритмами: на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках.

Ті, хто перебуває у власності держави, заявляє про наміри придбати електроенергію через Prozoro. Компанії з приватного сектору, які споживають до 50 тис кВт-год у місяць, контрактують електроенергію у ПУПів – постачальників універсальних послуг; компанії, що споживають від 50 тис. кВт-год до 100 тис. кВт-год – у постачальників з регіону ведення бізнесу.

Однак, наголошує "Оператор ринку", не всі знають, що ліцензія на право бути постачальником електричної енергії поширюється на всю країну, і споживач може купити у того, хто пропонує найнижчу ціну – незалежно від того, знаходиться виробництво у Львові, чи Харкові. Саме тому компанія розробила платформу для роздрібної торгівлі електроенергією REP.


Олена Середа, ZN.ua





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