Обурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владою

Представники ОП, Уряду та ВР провели зустріч із представниками бізнесу на тлі арешту Ігоря Мазепи.

Обурені представники бізнесу
© depositphotos/stokkete

Урядовці та керівництво Верховної Ради провели закриту зустріч з підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвестиційній компанії Concorde Capital, пише Forbes із посиланням на учасників зустрічі з боку бізнесу, інформує ZN.ua.

Зустріч відбувалася у змішаному форматі – частина підприємців підключилася онлайн.

З боку влади участь у ній взяли перший віцепрем?єр – міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем?єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Один із співрозмовників видання розповів, що представники бізнесу висловили обурення діями правоохоронних органів.

Підприємці переконані, що під час війни слід закінчувати історії з «кошмаренням» бізнесу, який працює і платить податки

«Формально зустрілись, поговорили, розійшлись. Відпрацьована схема – випустити пару. Єдиний плюс зустрічі – лють бізнесу очевидна. Думаю, вони повинні офігіти більше, ніж до зустрічі», – цитує видання іншого учасника.

У Офісі генпрокурора заперечили політичну вмотивованість чи тиск на бізнес у справі засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і вважають, що він мав намір виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Наприкінці минулого року громадський рух «Маніфест 42» нагадав про ініціативу президента Володимира Зеленського зменшити кількість правоохоронних органів, у яких є право на обшуки підприємств, зокрема про створення нового БЕБ. Однак не вважає, що цього достатньо для вирішення проблеми тиску на бізнес та корупції.

«Маніфест 42» – громадський рух, створений бізнесом для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників та суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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Обурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владоюОбурені представники бізнесу "випустили пару" на зустрічі із владою
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