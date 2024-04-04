«Клуб білого бізнесу» створюється для швидкого відшкодувати ПДВ зацікавленим фірмам – Южаніна

Профільний комітет схвалив прийняття відповідного законопроєкту за основу.

Податковий комітет схвалив прийняття законопроєкту №11084 про "клуб білого бізнесу" за основу. Про це повідомив його співавтор, народний депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», - написав він в своєму Телеграмі.

Нагадаємо, що документ передбачає надання низки переваг підприємствам. Зокрема, пропонується ввести мораторій на планові перевірки.

Водночас депутатка Ніна Южаніна вважає, що фактично цей "клуб" вже працює, оскільки доброчесні платники податків не включаються до плану проведення перевірок.

На її думку, справжній задум авторів документу - це швидке відшкодуванні ПДВ "тим, хто в цьому зацікавлений". Про це вона написала в соцмережах.

«Виглядає так, що для швидкого відшкодування ПДВ тим, хто в цьому зацікавлений (хоча до цього ми чули від влади, що в нас із відшкодуванням ПДВ все добре)», - зазначила вона.

Також Южаніна запропонувала врахувати в законопроєкті критерій виробництва компаніями товарів оборонного призначення. Такі підприємства були створені нещодавно і під кожен з виписаних у законопроєкті критеріїв не підпадають, що не дозволить їм потрапити до цього клубу". Хоча ці фірми зараз приносять найбільше користі держави, підкреслила представниця "Євросолідарності".

Повідомлялось, що податкова служба (ДПС) змінила свої плани на поточний рок і збільшила кількість компаній, до яких планує завітати з перевіркою. Загалом планується перевірити до понад трьох тисяч бізнесів – 3242, з яких 2361 компаній та 921 фопів.


Олена Середа, ZN.ua





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