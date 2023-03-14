Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Українські біженці мають подати податкову декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня. Про це в телеграм-каналі написала ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками при цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Як надіслати декларацію

Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію:

  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
  • в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.

Як зазначила Южаніна, українцям, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток).

«У разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним», — повідомила вона.

Штрафи

За словами Южаніної, несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війниЦіни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Блок рекламы


Похожие новости
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Влаштувати новий Голодомор: для чого Росія усіює бомбами і снарядами українські поля – NYTВлаштувати новий Голодомор: для чого Росія усіює бомбами і снарядами українські поля – NYT
У 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУНУ 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУН
Франція витратила на прийом українських біженців майже 500 мільйонів євроФранція витратила на прийом українських біженців майже 500 мільйонів євро
Українські банки масово закривають свої відділення: названо причинуУкраїнські банки масово закривають свої відділення: названо причину
Українські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причинуУкраїнські банки масово переводитимуть клієнтів на термінові депозити: названо причину
10% українців втратили майже всі доходи під час війни – «Рейтинг»10% українців втратили майже всі доходи під час війни – «Рейтинг»
За рахунок добровільного декларування зібрано лише 0,9% від запланованого — ЮжанінаЗа рахунок добровільного декларування зібрано лише 0,9% від запланованого — Южаніна
Доходи РФ від продажу нафти та газу в січні обвалилися на 46%Доходи РФ від продажу нафти та газу в січні обвалилися на 46%
Податкова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українцівПодаткова значно розширила коло осіб, які мають подати декларацію в 2023 році: нова вимога зачіпає мільйони українців
Последние новости
Подгружаем последние новости