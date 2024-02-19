В Німеччині заблоковано введення карток біженців, але деякі землі у березні їх почнуть видавати

Баварія наполягає на продовженні проєкту, а Гамбург вже друкує картки

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Коаліціянти з партії “Зелених” блокують спільне федеральне рішення щодо запровадження спеціальних платіжних карт для біженців. Для того, щоб рішення запрацювало на федеральному рівні необхідно скоригувати окремі положення законодавства, проте “зелені” в останню мить почали вимагати спеціальних умов щодо надання медичної допомоги біженцям. Цей пункт змін може викликати урядову кризу і навіть загрозу існування нинішньої коаліційної угоди, повідомляє Bild, інформує ZN.ua .

Така реакція на запровадження “карт біженців" викликала різку реакцію вільних демократів, що вважають дії “зелених” “ляпасом перевантаженим муніципальним органам влади”.На думку представників цієї коаліційної партії, відповідний підхід заважає ефективно обмежувати нелегальну міграцію. Представники вільних демократів публічно заявили, що такі дії “зелених” можуть поставити під загрозу коаліцію як таку.

Проти чого виступають “зелені” і чим це може завершитись?

Зараз всі, хто просить статус біженця в Німеччині, зокрема і українці, отримують гроші для підтримки від держави готівкою. В землях та на федеральному рівні, зголосилися змінити цю систему соціальної тимчасової допомоги, створивши бар'єр для тих, хто використовує отримання допомоги для її пересилання контрабандистам та інших злочинцям. Іноді для таких дій використовують людей, які практично живуть без засобів до існування, але їх примушують відправляти злочинним угрупованням на батьківщині, всі отримані гроші.

Баварія попри дії федерального уряду планує вводити картки, а Гамбург вже випускає

Прем'єр-міністр Баварії – однієї з найбагатших земель Німеччини – Маркус Зедер заявив, що соціальна картка буде введена, попри зупинку цього рішення на федеральному рівні вже в березні. Такі самі терміни оголосила влада ще однієї землі – Гамбургу. На думку баварського прем'єра, загальнонімецького федерального рішення ймовірно не буде найближчим часом.

Платіжні картки для біженців, які видаватимуть також і українцям, що мають відповідний статус, вже випускають у Гамбурзі. Це перша земля в Німеччині, де впроваджують такий проєкт, що анонсований в загальнонімецькому масштабі. Частину державної допомоги біженця будуть отримувати як безготівкові кошти, що нараховуються на цю карту.

У Німеччині більшість федеральних земель – 14 з 16 – підтримала ідею запровадження та реалізації проєкту створення безготівкової платіжної картки для отримання коштів біженцями. Ця новація стосуватиметься і тих, хто виїхав в Німеччину з України. Наразі більшість отримувачів допомог можуть використати гроші готівкою. Тепер ці кошти можна буде витратити лише в Німеччині. Переслати гроші чи оплачувати онлайн-покупки в інших країнах ЄС чи світу, буде технічно неможливо.