Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів

Держфінмоніторинг

Станом на 19 квітня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам на суму 183 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,5 млрд грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства в Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 19 квітня:


Тарас Галушко, politeka.net





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