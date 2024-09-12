Глава НБУ розповів, що буде з курсом гривні після переговорів із МВФ

За результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування Україна досягла угоди на рівні персоналу з місією МВФ щодо виділення $1,1 млрд, на черзі — розгляд цих домовленостей Радою директорів Фонду. Національний банк України працюватиме над більшою гнучкістю курсу гривні до долара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Глава НБУ розповів, що буде з курсом гривні після переговорів із МВФ
Фото: facebook.com/pyshnyy

«Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін», — заявив він.

За словами Пишного, політика Нацбанку в поєднанні з керованою гнучкістю мають і надалі запобігати надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

Глава НБУ зауважив, що Україна продовжує валютну лібералізацію відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

«Рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — зазначив Пишний.

Підсумовуючи результати переговорів з МВФ очільник Нацбанку сказав, що місія відзначила високі показники України у виконанні програми розширеного фінансування (EFF).

«Ми досягли домовленостей щодо параметрів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни, на наступний період програми. Важливими залишаються ефективна взаємодія фіскальної та монетарної влади. Подальше виважене урядування має зберегти належну основу для економічного зростання», — акцентував Пишний.

Глава НБУ зазначив, що під час переговорів з МВФ значну увагу було приділено джерелам фінансування бюджету України у 2025 році та забезпечення своєчасної та передбачуваної допомоги від міжнародних партнерів.

«МВФ підкреслив, що це стосується як податків — йдеться про критичну важливість системних заходів податкової політики, а не надзвичайних і ситуативних рішень, яким було виключне оподаткування прибутків банків. Так і роботи на внутрішньому борговому ринку. НБУ, зокрема, активно долучатиметься до максимізації можливостей ринку ОВДП», — повідомив він.

Загалом, за словами Пишного, експерти Фонду підтверджують стабільність фінансового сектору та суттєвий прогрес у впровадженні реформ, спрямованих на вступ України до ЄС.

«За цим напрямом ми інтенсифікуємо роботу. Банківська система поступово повертається до виконання вимог, що діяли до повномасштабного вторгнення, щоб стати ще стійкішою», — заявив очільник НБУ.





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