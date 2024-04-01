Біткоїн-кит прокинувся після 12 років сплячки

Біткоїн-кіт прокинувся після 12 років сплячки та перевів 500 BTC — близько $35 млн на момент написання. Ці кошти він отримав у липні 2012 року. Про це пише Incrypted.

Що відомо

За даними Lookonchain, на той момент інвестиція обійшлася трейдеру в $3786. Під час написання цього матеріалу біткоїн торгується близько $70.

У такому разі нереалізований прибуток власника складе $35 млн. Невідомо, з якою метою він переказав кошти.

Кит розподілив активи за кількома новими гаманцями. Подальша доля цих коштів на момент написання невідома.

Подібні гаманці часто прокидаються на тлі зростання ціни біткоїна.