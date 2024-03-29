Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25
Сем Бенкман-Фрід був “іконою” крипитобізнесу, але його спіймали на шахрайстві і зловживаннях
Сем Бенкман-Фрід, який був засновником однієї з найпотужніших та стрімких за зростом криптобірж, засуджений на 25 років тюрми,
Раніше, молодого і здібного математика вважали генієм світу криптофінансів, який розробив власний підхід до створення криптозаробітків. Однак насправді, система виявилась не тільки крихкою, але й злочинною і хаотичною. Він фактично привласнив собі мільярди доларів інвесторів.
Історія злету і стрімкого краху
Сем Бенкман-Фрід з родини відомих американських вчених. Проте замість правничого напрямку батьків, він обрав фізико-математичний напрямок та відхилив ідею стати науковцем і пішов у бізнес.
Математичні здібності знадобились для ефективного придбання та продажів на ринку цінних паперів, де молодий бізнесмен зміг заробити мільйонні прибутки. Зрештою він з'ясував, що ринок криптовалют ще більш прибутковий і він вирішив продати з великою націнкою Bitcoin-активи. А за тим заснував власну криптобіржу, що накопичила багатомільярдні активи. Коли з'явилися великі гроші, виникли і інші витрати та забаганки, наприклад сніданки за 2-3 тисячі доларів і купівля нерухомості за захмарними цінами.
Маніпуляції і крах криптобіржі
Бізнесмен почав маніпулювати, як це з'ясувало спочатку журналістське розслідування, а потім і слідство, мільярдами грошей клієнтів. Завершилась ця історія тим, що після чергових запитів клієнтів, що не могли отримати свої активи у вигляді не “хмарних” грошей, а реальної валюти, біржа впала – з неї масово почали виходити інвестори. Проте для більшості грошей не було. Значні суми компанія як потім виявилось, просто витрачала на розкішну нерухомість та лояльність політиків і бізнесу.
Спроби реанімувати бізнес через придбання не мали результату – один із бізнес-партнерів не ризикнув купувати актив, який був заплямований махінаціями і скидався на велику фінансову та організаційну “діру”. Зрештою між запевненням публічно, що з біржею все добре і заявою про припинення діяльності і банкрутство не минуло і тижня.
Комерсант вирішив протидіяти поверненню коштів і перед своїм викриттям, встиг перерахувати мільярди грошей на рахунки, звідки вони таємничо зникли. гроші не знайдено і до цього часу.
З 17 мільярдів доларів офіційних статків наразі капітал екс-мільярдера офіційно оцінюється менше ніж у 100 тисяч доларів.
Дехто з українських бізнесменів офіційно визнав, що теж