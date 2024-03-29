Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25

Сем Бенкман-Фрід був “іконою” крипитобізнесу, але його спіймали на шахрайстві і зловживаннях

© sbf_ftx/instagram

Сем Бенкман-Фрід, який був засновником однієї з найпотужніших та стрімких за зростом криптобірж, засуджений на 25 років тюрми, повідомляє BILD. Початково звинувачення вимагало його ув'язнити на термін 100 років. Криптобіржа FTX та компанія, яка обслуговувала криптобізнес Alameda Research стали фігурантами, разом із засновником бізнесу, звинувачень у шахрайстві та злочинній змові, інформує ZN.ua .

Раніше, молодого і здібного математика вважали генієм світу криптофінансів, який розробив власний підхід до створення криптозаробітків. Однак насправді, система виявилась не тільки крихкою, але й злочинною і хаотичною. Він фактично привласнив собі мільярди доларів інвесторів.

Історія злету і стрімкого краху

Сем Бенкман-Фрід з родини відомих американських вчених. Проте замість правничого напрямку батьків, він обрав фізико-математичний напрямок та відхилив ідею стати науковцем і пішов у бізнес.

Математичні здібності знадобились для ефективного придбання та продажів на ринку цінних паперів, де молодий бізнесмен зміг заробити мільйонні прибутки. Зрештою він з'ясував, що ринок криптовалют ще більш прибутковий і він вирішив продати з великою націнкою Bitcoin-активи. А за тим заснував власну криптобіржу, що накопичила багатомільярдні активи. Коли з'явилися великі гроші, виникли і інші витрати та забаганки, наприклад сніданки за 2-3 тисячі доларів і купівля нерухомості за захмарними цінами.

Маніпуляції і крах криптобіржі

Бізнесмен почав маніпулювати, як це з'ясувало спочатку журналістське розслідування, а потім і слідство, мільярдами грошей клієнтів. Завершилась ця історія тим, що після чергових запитів клієнтів, що не могли отримати свої активи у вигляді не “хмарних” грошей, а реальної валюти, біржа впала – з неї масово почали виходити інвестори. Проте для більшості грошей не було. Значні суми компанія як потім виявилось, просто витрачала на розкішну нерухомість та лояльність політиків і бізнесу.

Спроби реанімувати бізнес через придбання не мали результату – один із бізнес-партнерів не ризикнув купувати актив, який був заплямований махінаціями і скидався на велику фінансову та організаційну “діру”. Зрештою між запевненням публічно, що з біржею все добре і заявою про припинення діяльності і банкрутство не минуло і тижня.

Комерсант вирішив протидіяти поверненню коштів і перед своїм викриттям, встиг перерахувати мільярди грошей на рахунки, звідки вони таємничо зникли. гроші не знайдено і до цього часу.

З 17 мільярдів доларів офіційних статків наразі капітал екс-мільярдера офіційно оцінюється менше ніж у 100 тисяч доларів.