Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність

Мова йде про "Альпарі банк".

Комерційний "Альпарі банк" припиняє банківську діяльність. Вже навіть є план припинення діяльності, що схвалений Нацбанком. Про це повідомила пресслужба банку, інформує ZN.ua .

Рішення щодо припинення діяльності було ухвалене 12 грудня, а 28 грудня НБУ погодив план припинення.

Досі цей банк був найменшим в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

На 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

Нагадаємо, що у 2021 році "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.