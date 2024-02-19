Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність

Мова йде про "Альпарі банк".

Комерційний "Альпарі банк" припиняє банківську діяльність. Вже навіть є план припинення діяльності, що схвалений Нацбанком. Про це повідомила пресслужба банку, інформує ZN.ua.

Рішення щодо припинення діяльності було ухвалене 12 грудня, а 28 грудня НБУ погодив план припинення.

Досі цей банк був найменшим в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

На 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

Нагадаємо, що у 2021 році "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Збільшення видобутку газу: "Укргазвидобування" запустило дві нові свердловиниЗбільшення видобутку газу: "Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини
Промисловість Німеччини переносить виробництво в Східну Європу – ВloombergПромисловість Німеччини переносить виробництво в Східну Європу – Вloomberg
Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умовиУряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови
Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльністьУкраїнський банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність
Блок рекламы


Похожие новости
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації ПриватбанкуJ.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
Нацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою УкраїниНацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою України
ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій СбербанкуICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку
СБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс БанкуСБУ оголосило у розшук ексвласника Сенс Банку
Банкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годинуБанкрутство FTX коштує біржі $53 000 на годину
НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними данимиНБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними
Український та європейський молочні бізнеси об’єднаються задля відстоювання інтересів на ринкахУкраїнський та європейський молочні бізнеси об’єднаються задля відстоювання інтересів на ринках
Последние новости
Подгружаем последние новости