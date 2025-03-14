Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім

Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади. Про це головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив в ефірі CNBC.

Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Відмова від додаткових тарифів відбулася через шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення канадської провінції Онтаріо ввести 25% податок на експорт електроенергії до США.

Пізніше прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що вирішив призупинити дію підвищеного мита, поговоривши з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Наварро запитали, чи означає це, що в середу не буде введено 50% тарифів на канадські сталь та алюміній. Радник Білого дому відповів: «Правильно».

За його словами, міністр торгівлі Лутнік домовився із главою уряду Онтаріо, щоб провінція не запроваджувала мита на експортовану до США електроенергію.





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