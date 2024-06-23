В Yasno назвали умову, за якої взимку не буде відключень світла

Судячи зі слів гендиректора компанії, зима має стати літом.

Швидко відновити енергетичну інфраструктуру, яку знищив ворог, та пройти зиму без відключень світла майже неможливо. Про це гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів у інтерв\'ю виданню The Page, інформує ZN.ua.

"Бездефіцитної зими я не бачу, немає сценаріїв, за яких у нас не буде дефіциту. Хіба що буде +15 середня температура упродовж всієї зими і тому споживання просто не зросте. Але якщо ми кажемо про реальну, середню зиму, то бездефіцитного сценарію немає", – сказав Коваленко.

Наразі до зими готуються за кількома напрямками:

  • збільшення можливостей для імпорту електроенергії;
  • відновлення пошкодженої генерації;
  • будівництво нової генерації.

За словами експерта, за оптимального сценарію, дефіцит потужності в енергосистемі взимку становитиме близько 35%.

"Якщо дефіцит буде близько 35%, то у нас залишається 40% на всіх споживачів. Тобто це пряма математика. В середньому це світло по 12 годин на день. Чи може бути менше, завжди питають? Я кажу може, тому що це є узагальнення. А якщо мова йде про якісь дні або тижні, коли холодно, виникають форс-мажори, щось десь поламалось – по 7 годин світла на добу досить реально", – додав Коваленко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд має невідкладно представити для реалізації програму стимулювання в Україні встановлення сонячної електрогенерації та накопичувачів енергії. Програма має бути максимально сприятливою для користувачів.


Олена Середа, ZN.ua





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В Yasno назвали умову, за якої взимку не буде відключень світла
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