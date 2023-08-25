Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав

Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав світу. Очікується, що нововведення допоможе ефективно боротися з ухилянням від державного обов'язку кожного українця.

Ухилитися від сплати не вийде: Україна буде обмінюватися інформацією з податковими 100 держав

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив про завершення розробки програмного забезпечення для організації міжнародного автоматичного обміну інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR).

Він зазначив, що дані, отримані від партнерів, допоможуть підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів, а також посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Гетманцев підкреслив, що з'явилася технічна можливість співпраці з податковими органами з понад 100 держав.

"Може, на перший погляд це здається якоюсь технічною чи бюрократичної дрібничкою, але це не так. Відтепер Україна матиме можливість обмінюватись в автоматичному режимі інформацією з податковими держав, які є учасниками міжнародних угод MCAA CRS та MCAA CbC", - пояснив народний обранець.

Таким чином, Україна готова до переходу на інший рівень податкової культури та відкритості, зможе розширити податкову взаємодію з іншими державами.

Перший обмін інформацією за стандартом CRS заплановано провести у 2024 році за друге півріччя 2023 року. В подальшому звітування відбуватиметься кожного року за попередній календарний рік.

Ухилитися від сплати не вийде: Україна буде обмінюватися інформацією з податковими 100 держав

Нагадаємо, що у квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки щодо виявлення активів, які не були задекларовані платниками податків (законопроект №8131).

Раніше стало відомо, що українці зобов'язані до кінця серпня сплатити податки за свої квартири.


Леся Ловіцька, Тудей





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