Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF

Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня, повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован, пише Інтерфакс-Україна.

Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF

Про виконання умов

«Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить. Усе, що потрібно від МВФ, МВФ зробить», — сказав він на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок.

За словами Рашкована, МВФ дивиться позитивно на Україну.

Він нагадав, що програма EFF стоїть у центрі міжнародної фінансової підтримки України на загальну суму понад $150 млрд, і від початку повномасштабної війни обсяг цієї підтримки вже перевищив $100 млрд.

Коментуючи можливість скорочення підтримки з боку США, він зауважив, що останні візити представників ЄС до Києва, зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, заяви інших європейських лідерів свідчать про те, що вони потенційно готові замістити американські ресурси.

«Але, я думаю, що й американський уряд буде готовий, тому що якщо європейці будуть просто закуповувати зброю, яка буде нам потрібна, хто буде відмовлятися від цього?» — додав Рашкован.

Місія МВФ

Місія МВФ з 11 листопада розпочала візит до Києва для шостого перегляду програми EFF, за підсумками якого Україна може отримати 7-й транш $1,1 млрд, і планує працювати в столиці до 18 листопада, після чого діалог, як очікують, триватиме в дистанційному форматі.

Україна 23 жовтня за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.





Интересные новости
Китайська нафтосервісна компанія продає бізнес в УкраїніКитайська нафтосервісна компанія продає бізнес в Україні
Міноборони протягом цього року отримало від Фонду держмайна понад 100 будівель на потреби ЗСУМіноборони протягом цього року отримало від Фонду держмайна понад 100 будівель на потреби ЗСУ
Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в УкраїніApple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні
Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компанійЗеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловостіВ Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Блок рекламы


Похожие новости
Уряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панеліУряд пом'якшив умови програми кредитів під 0% на сонячні панелі
Україна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивівУкраїна зайняла 6 місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
Україна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активівУкраїна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активів
Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юстУкраїна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст
ЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житлаЄІБ планує надати кредит на запуск в Україні програми соціального житла
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Україна збільшила виплавку сталі за рік на чверть, – WorldsteelУкраїна збільшила виплавку сталі за рік на чверть, – Worldsteel
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
Індія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світуІндія випередила Китай і стала найбільш швидкозростаючою великою економікою світу
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Последние новости
Подгружаем последние новости