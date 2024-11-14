Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF

Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня, повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован, пише Інтерфакс-Україна.

Про виконання умов

«Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить. Усе, що потрібно від МВФ , МВФ зробить», — сказав він на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок.

За словами Рашкована, МВФ дивиться позитивно на Україну.

Він нагадав, що програма EFF стоїть у центрі міжнародної фінансової підтримки України на загальну суму понад $150 млрд, і від початку повномасштабної війни обсяг цієї підтримки вже перевищив $100 млрд.

Коментуючи можливість скорочення підтримки з боку США , він зауважив, що останні візити представників ЄС до Києва, зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, заяви інших європейських лідерів свідчать про те, що вони потенційно готові замістити американські ресурси.

«Але, я думаю, що й американський уряд буде готовий, тому що якщо європейці будуть просто закуповувати зброю, яка буде нам потрібна, хто буде відмовлятися від цього?» — додав Рашкован.

Місія МВФ

Місія МВФ з 11 листопада розпочала візит до Києва для шостого перегляду програми EFF, за підсумками якого Україна може отримати 7-й транш $1,1 млрд, і планує працювати в столиці до 18 листопада, після чого діалог, як очікують, триватиме в дистанційному форматі.

Україна 23 жовтня за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.