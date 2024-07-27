Україна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активів

Європейський союз має передати перший транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у себе на сторінці в соціальній мережі Х, інформує Апостроф .

Вона зауважила, що вже сьогодні ЄС надішле перші €1,5 мільярда доходів від заморожених російських активів на оборону та відновлення України:

"Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – пише фон дер Ляєн.