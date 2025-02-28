Рада розблокувала купівлю у Болгарії російських реакторів для Хмельницької АЕС

Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону №?11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Рада розблокувала купівлю у Болгарії російських реакторів для Хмельницької АЕС
Фото: ua-energy.org

«Влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроєкту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по № (там де ця правка)», — написав Железняк у Telegram.

Він припустив, що президент підпише цей закон найближчим часом.





Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компанійЗеленський запровадив санкції проти майже 100 російських компаній
Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсахБанки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах
Україна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активівУкраїна отримає від ЄС €1,5 мільярда від заморожених російських активів
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умовиУряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Українські інвестори зможуть застрахувати бізнес від «прильоту» - Рада затвердила законУкраїнські інвестори зможуть застрахувати бізнес від «прильоту» - Рада затвердила закон
Ялинка за 720 тисяч грн: в "Укрзалізниці" викрили розкраданняЯлинка за 720 тисяч грн: в "Укрзалізниці" викрили розкрадання
Добудова Хмельницької АЕС за рахунок болгарського обладнання може бути проблематичною.Добудова Хмельницької АЕС за рахунок болгарського обладнання може бути проблематичною.
США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонівСША заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости