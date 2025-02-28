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2025-02-28
Рада розблокувала купівлю у Болгарії російських реакторів для Хмельницької АЕС
Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону №?11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Фото: ua-energy.org
«Влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроєкту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по № (там де ця правка)», — написав Железняк у Telegram.
Він припустив, що президент підпише цей закон найближчим часом.