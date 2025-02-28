Рада розблокувала купівлю у Болгарії російських реакторів для Хмельницької АЕС

Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону №?11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Фото: ua-energy.org

«Влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроєкту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по № (там де ця правка)», — написав Железняк у Telegram.

Він припустив, що президент підпише цей закон найближчим часом.