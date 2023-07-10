США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів

Сполучені Штати Америки з початку війни в Україні заарештували активи російських олігархів на понад $500 млн. Про це заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
Фото: pixabay.com

«Ми утримали активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 500 мільйонів доларів, які підтримують російський режим і ухиляються від економічних контрзаходів США», — заявила Монако.

Також США висунули обвинувачення понад 30 особам, обвинуваченим в ухиленні від санкцій, порушеннях експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах. І за допомогою міжнародних партнерів США більш ніж у шести країнах було здійснено арешти з метою екстрадиції до Сполучених Штатів.

«Ми також домоглися значного прогресу в боротьбі з російським незаконним фінансуванням. „Велика сімка“ була лідером в обмеженні доступу Росії до світової фінансової системи і зниженні її здатності підживлювати її військову машину», — йдеться у заяві.





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