Українські інвестори зможуть застрахувати бізнес від «прильоту» - Рада затвердила закон
На разі таке право є лише у іноземних компаній.
Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №
Законопроєкт передбачає можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.
Як
Зараз послугу страхування можуть отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації такі як MIGA чи DFC. Однак після набуття ним чинності таку можливість отримають і українські підприємства.
Згідно з проєктом документу, закон почне діяти з 1 січні 2024 року. До цього часу Кабінет міністрів має забезпечити прийняття за погодженням з Національним банком України нормативно-правового акту, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.
Кисилевський зазначив, що окрім іншого, важливо суттєво збільшити статутний капітал Експортно-кредитного агентства. Це має відбуватись за рахунок Державного бюджету України або за сприяння міжнародних донорів. Саме ж агентство має навчитись перестраховувати ризики.
«Наразі Мінекономіки комунікує з MIGA, DFC та ЄБРР, а також з донорами в рамках Мультидонорської координаційної платформи щодо необхідності залучення $100 млн. для перестрахування української ЕКА та $500 млн. для міжнародних трастових фондів страхування та перестрахування. Також разом з Мінекономіки та Мінфіном будемо порушувати питання щодо збільшення уставного капіталу ЕКА у тому числі для страхування інвестицій від воєнних ризиків», - зазначив депутат.
Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості. Він також включає стимули для індустріальних парків, вимогу локалізації при публічних закупівлях, компенсація частки промислових інвестицій через податки та інші ініціативи.