Українські інвестори зможуть застрахувати бізнес від «прильоту» - Рада затвердила закон

На разі таке право є лише у іноземних компаній.

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №9015 «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. За відповідний документ проголосували 242 народні депутати, інформує ZN.ua.

Українські інвестори зможуть застрахувати бізнес від «прильоту» - Рада затвердила закон
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Законопроєкт передбачає можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

Як зазначив співавтор закону народний депутат Дмитро Кисилевський, такий поліс дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку “прильоту”.

Зараз послугу страхування можуть отримати іноземні компанії через міжнародні фінансові організації такі як MIGA чи DFC. Однак після набуття ним чинності таку можливість отримають і українські підприємства.

Згідно з проєктом документу, закон почне діяти з 1 січні 2024 року. До цього часу Кабінет міністрів має забезпечити прийняття за погодженням з Національним банком України нормативно-правового акту, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.

Кисилевський зазначив, що окрім іншого, важливо суттєво збільшити статутний капітал Експортно-кредитного агентства. Це має відбуватись за рахунок Державного бюджету України або за сприяння міжнародних донорів. Саме ж агентство має навчитись перестраховувати ризики.

«Наразі Мінекономіки комунікує з MIGA, DFC та ЄБРР, а також з донорами в рамках Мультидонорської координаційної платформи щодо необхідності залучення $100 млн. для перестрахування української ЕКА та $500 млн. для міжнародних трастових фондів страхування та перестрахування. Також разом з Мінекономіки та Мінфіном будемо порушувати питання щодо збільшення уставного капіталу ЕКА у тому числі для страхування інвестицій від воєнних ризиків», - зазначив депутат.

Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості. Він також включає стимули для індустріальних парків, вимогу локалізації при публічних закупівлях, компенсація частки промислових інвестицій через податки та інші ініціативи.


Ірина Знась, ZN.ua





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