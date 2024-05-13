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2024-05-13
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Кабінет Міністрів України 10 травня ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Про це
Фото: slovoidilo.ua
«Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування», — зазначив очільник уряду.
Він наголосив, що Україна цінує підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже $6,5 млрд.