У Раді заблокували законопроєкт про нові акцизи на пальне

У Верховній раді зареєстрували два проєкти постанови про скасування рішення про ухвалення у другому читанні законопроєкту №11256-2, що передбачає підвищення акцизного податку на пальне та його подорожчання. Відповідний документ ухвалили 18 липня, інформує Апостроф .

Про це поінформував заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.

Нардеп переконаний, що постанови будуть провалені наступного пленарного тижня, а рішення про нові ставки акцизу набудуть чинності, як і заплановано, на початку осені 2024 року.

"В Раду внесли дві постанови про блокування підписання законопроекту про підвищення акцизів на паливо. Не сильно це їх правда зупинить, так як акцизи вступають в силу 1 вересня 2024, а на наступному тижні (який пленарний) ці постанови провалять вже", - написав він.

Як відомо, 18 липня парламент ухвалив у другому читанні проєкт закону, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо імплементації положень актів права Євросоюзу з акцизного податку. Також нардепи підтримали правку (№267) про газ.