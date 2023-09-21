Влада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - Bloomberg

Чиновники та нафтові компанії поки не домовилися.

Російський уряд насилу намагається узгодити план стримування стрімкого зростання цін на пальне. Переговори між нафтовими компаніями та чиновниками затяглися, хоча ще минулого тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що досягнуто угуди. Про це пише Briefly з посиланням на Bloomberg, який, у свою чергу, посилається на джерела, інформує ZN.ua .

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Як розповіли джерела, немає способу задовольнити одночасно і вимоги виробників щодо компенсації за постачання палива на внутрішній ринок, і зберегти витрати на оборону та соціальну сферу.

Серед заходів, що обговорюються, – запровадження непомірно високого мита на експорт нафтопродуктів з 1 жовтня 2023-го до 30 червня 2024 року з компенсаційним механізмом для виробників.

Як пише Bloomberg з посиланням на документ, який є у розпорядженні агентства, це має забезпечити достатнє постачання палива на внутрішній ринок.

Експортне мито буде встановлено на рівні 250 доларів за тонну як для світлих, так і для темних нафтопродуктів. Зараз на жовтень вона становить $7,10 та $23,90 за тонну для світлих та темних нафтопродуктів відповідно. Цифри можуть бути змінені до прийняття остаточного рішення.