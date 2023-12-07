Китай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, в листопаді встановлено новий рекорд

Товарообіг за 11 місяців перевищив $200 млрд.

Товарообіг Росії та Китаю у 2023 році досяг рекордного рівня, а саме виріс на 26,7 відсотка. Про це пише liga.net з посиланням на дані Головного митного управління КНР, інформує ZN.ua.

Уточнюється, що обсяг китайсько-російської торгівлі за перші 11 місяців перевищив показник всього минулого року в $190 млрд, який вважався рекордним. Тобто цьогоріч слід очікувати нового рекордного рівня двосторонньої торгівлі.

Товарообіг між двома країнами в січні-листопаді досягнув $218,2 млрд і перетнув позначку в $200 млрд на рік раніше, ніж Пекін і Москва планували.

Проти січня-листопада минулого року, цьогорічний товарообіг між КНР і РФ за той же період підскочив майже на третину – на 26,7%.

У 2019 році Пекін і Москва домовилися впродовж наступних п’яти років, до 2024 року, довести обсяг двосторонньої торгівлі до $200 млрд зі $107 млрд у 2018 році, що тоді виглядало досить амбітною метою.

У розрізі місяців, у листопаді торгівля Китаю з Росією становила $21,5 млрд, що є найвищим показником за один місяць від лютого минулого року, коли Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у листопаді експорт Китаю до РФ стрибнув на 34% до $10,3 млрд, а темпи зростання імпорту з Росії дещо знизилися – в листопаді зафіксовано збільшення постачання із РФ на 6%, до $11,2 млрд, тоді як у жовтні цей показник становив 9%.


Олена Середа, ZN.ua





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