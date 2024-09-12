Інфляція в США продовжує уповільнюватись

Мінпраці США опублікувало дані щодо CPI (споживча інфляція). У серпні зростання цін уповільнилось до 2,5% у річному вимірі, якщо порівнювати з попереднім місяцем.

Такий результат є трохи кращим за очікування експертів й ринку — 2,6%. Уповільнення інфляції в США триває вже шість місяців. Показник повернувся до рівня березня 2021 року.

Як видно на графіку сайту Trading Economics, це доволі різке зниження, яке ФРС враховуватиме при винесенні рішення про зниження ставок. Засідання відбудеться 18 серпня. Очікується, що регулятор знизить ставки на 25 пунктів, що буде свідченням того, що економіка розвивається позитивно.