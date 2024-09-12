Інфляція в США продовжує уповільнюватись

Мінпраці США опублікувало дані щодо CPI (споживча інфляція). У серпні зростання цін уповільнилось до 2,5% у річному вимірі, якщо порівнювати з попереднім місяцем.

Інфляція в США продовжує уповільнюватись

Такий результат є трохи кращим за очікування експертів й ринку — 2,6%. Уповільнення інфляції в США триває вже шість місяців. Показник повернувся до рівня березня 2021 року.

Як видно на графіку сайту Trading Economics, це доволі різке зниження, яке ФРС враховуватиме при винесенні рішення про зниження ставок. Засідання відбудеться 18 серпня. Очікується, що регулятор знизить ставки на 25 пунктів, що буде свідченням того, що економіка розвивається позитивно.





Интересные новости
Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігаційМінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій
Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зимиЄврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими
Кількість вакансій на Work.ua зросла до максимуму з початку війниКількість вакансій на Work.ua зросла до максимуму з початку війни
Інфляція в США продовжує уповільнюватисьІнфляція в США продовжує уповільнюватись
Інвестиції в рекламу в Україні зростуть на 33% — прогнозІнвестиції в рекламу в Україні зростуть на 33% — прогноз
Блок рекламы


Похожие новости
Реальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіттяРеальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіття
Китай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, в листопаді встановлено новий рекордКитай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, в листопаді встановлено новий рекорд
Нафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижніНафта продовжує дорожчати після стрибка на минулому тижні
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Влада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - BloombergВлада РФ продовжує вмовляти нафтовиків, щоб стримати зростання цін на пальне - Bloomberg
Інфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два рокиІнфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два роки
Нафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранціНафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці
Російський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 рокуРосійський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 року
Інфляція в єврозоні скоротилась до 6,9% на тлі зниження цін на енергоносіїІнфляція в єврозоні скоротилась до 6,9% на тлі зниження цін на енергоносії
Нацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надаліНацбанк пояснив, чому інфляція уповільнилася та буде знижуватися й надалі
Последние новости
Подгружаем последние новости