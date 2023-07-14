Інфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два роки

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у червні зросли на 3% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни у середу. Інфляція сповільнилася порівняно з 4% у травні та оновила мінімум із березня 2021 року. Про це повідомляє Financial Times.

Інфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два роки
Фото: pixabay.com

При цьому аналітики очікували інфляція на рівні 3,1%.

Ціни на енергоносії у червні скоротилися на 16,7% після зниження на 11,7% у травні, тоді як ціни на харчові продукти в червні піднялися на 5,7% після підвищення на 6,7% місяцем раніше.

Щодо попереднього місяця індекс CPI у червні збільшився на 0,2% (у травні зростання становило 0,1%). Аналітики передбачали зростання на 0,3%.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості харчів та енергоносіїв сповільнилося до мінімальних із жовтня 2021 року 4,8% у річному вираженні після підйому на 5,3% у травні. Тоді як передбачалося зростання на 5%. У щомісячному обчисленні показник збільшився на 0,2% після зростання на 0,4% місяцем раніше, ринок очікував підвищення на 0,3%.

Reuters вважає, що уповільнення інфляції відбувається недостатньо швидко, тому Федеральна резервна система (ФРС) США, ймовірно, повернеться до підвищення ключової ставки на наступному засіданні.





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — BloombergАмериканські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не першийБанки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької областіНа регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Блок рекламы


Похожие новости
Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — BloombergАмериканські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg
Українці стали більше продавати валюти – НБУУкраїнці стали більше продавати валюти – НБУ
General Electric більше не обслуговує газові турбіни на російських ТЕСGeneral Electric більше не обслуговує газові турбіни на російських ТЕС
Обсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівняОбсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівня
Найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в УкраїніНайбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні
За два роки тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилась більш ніж удвічі - дослідженняЗа два роки тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилась більш ніж удвічі - дослідження
Вартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — ReutersВартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — Reuters
До держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рікДо держбюджету за травень надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІТендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости