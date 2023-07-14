Інфляція в США досягла найнижчого рівня за більш ніж два роки

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у червні зросли на 3% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни у середу. Інфляція сповільнилася порівняно з 4% у травні та оновила мінімум із березня 2021 року. Про це повідомляє Financial Times.

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При цьому аналітики очікували інфляція на рівні 3,1%.

Ціни на енергоносії у червні скоротилися на 16,7% після зниження на 11,7% у травні, тоді як ціни на харчові продукти в червні піднялися на 5,7% після підвищення на 6,7% місяцем раніше.

Щодо попереднього місяця індекс CPI у червні збільшився на 0,2% (у травні зростання становило 0,1%). Аналітики передбачали зростання на 0,3%.

Тим часом зростання споживчих цін без урахування вартості харчів та енергоносіїв сповільнилося до мінімальних із жовтня 2021 року 4,8% у річному вираженні після підйому на 5,3% у травні. Тоді як передбачалося зростання на 5%. У щомісячному обчисленні показник збільшився на 0,2% після зростання на 0,4% місяцем раніше, ринок очікував підвищення на 0,3%.