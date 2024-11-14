Акції Samsung обвалилися до мінімуму більш ніж за 4 роки

Акції Samsung Electronics впали в середу до найнижчого рівня за понад чотири роки на тлі побоювань щодо впливу американських тарифів за нової адміністрації Трампа, пише Reuters.

Чому впали акції

Аналітик BNK Investment & Securities Лі Мінхі зазначив, що потенційні тарифи Трампа на китайський імпорт можуть завдати більшого удару Samsung, яка більше залежить від китайських клієнтів, ніж її місцевий конкурент SK Hynix.

Трамп погрожував запровадити універсальне 10% мито на імпорт і 60% — на китайські товари, що може знизити попит на електроніку, що використовує чіпи.

Минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль також висловив стурбованість, що загроза Трампа запровадити високі мита на китайський імпорт може спонукати китайських конкурентів знизити експортні ціни та підірвати позиції корейських виробників чіпів за кордоном.

Котирування

Акції Samsung впали на 34% з початку року та на шляху до найгіршого річного показника більш ніж за два десятиліття. Акції SK Hynix зросли цього року на 32%, а американський виробник чіпів Nvidia набрав 199%.

Акції Samsung, найдорожчої компанії Південної Кореї, продовжили падіння четверту сесію поспіль, знизившись більш ніж на 4% до 10:12, раніше знизившись до 50 вон, що є найнижчим показником з 24 червня 2020 року. Широкий індекс KOSPI знизився майже на 2,5%.