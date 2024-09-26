Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу. Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передає Forbes.

Міста, що посідають верхні рядки рейтингу, мають доступ до більшого капіталу, більш розвинені фінансові інструменти та кращі можливості для управління ризиками.

Нью-Йорк незмінний лідер рейтингу з осені 2018 року. Порівняно з попередньою версією рейтингу Нью-Йорк втратив один бал і отримав оцінку в 763 бали.

Другу сходинку з 750 балами посів Лондон, додавши три пункти.

На третьому місці Гонконг, який обігнав Сінгапур із 749 балами проти 747.

П?яту сходинку зберіг Сан-Франциско, на шосту сходинку з дев?ятої перемістився Чикаго, на сьому з восьмої — Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції і посів восьме місце.

У десятці лідерів відбулося дві зміни: топ покинули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчжену і Франкфурту.