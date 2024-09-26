Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу

Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу. Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передає Forbes.

Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу

Міста, що посідають верхні рядки рейтингу, мають доступ до більшого капіталу, більш розвинені фінансові інструменти та кращі можливості для управління ризиками.

Нью-Йорк незмінний лідер рейтингу з осені 2018 року. Порівняно з попередньою версією рейтингу Нью-Йорк втратив один бал і отримав оцінку в 763 бали.

Другу сходинку з 750 балами посів Лондон, додавши три пункти.

На третьому місці Гонконг, який обігнав Сінгапур із 749 балами проти 747.
П?яту сходинку зберіг Сан-Франциско, на шосту сходинку з дев?ятої перемістився Чикаго, на сьому з восьмої — Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції і посів восьме місце.

У десятці лідерів відбулося дві зміни: топ покинули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчжену і Франкфурту.





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