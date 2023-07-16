Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії

Хоча найбільшим партнером Індії залишається США.

Росія вперше потрапила до трійки найбільших торгових партнерів Індії. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на індійський уряд, інформує ZN.ua .

Уточнюється, що товарообіг між країнами за перші п'ять місяців 2023 року зріс у 3,8 раза та становив $27,1 млрд.

За інформацією уряду Індії, Делі закупив російських товарів на $26,5 млрд, що вище за минулорічні показники в 3,9 раза. Москва ж імпортувала індійську продукцію на $639 млн (зростання в 2,6 раза).

Найбільшим зовнішнім торговим партнером Індії є Сполучені Штати, на другому місці знаходиться Китай .