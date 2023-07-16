Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії

Хоча найбільшим партнером Індії залишається США.

Росія вперше потрапила до трійки найбільших торгових партнерів Індії. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на індійський уряд, інформує ZN.ua.

Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії

Уточнюється, що товарообіг між країнами за перші п'ять місяців 2023 року зріс у 3,8 раза та становив $27,1 млрд.

За інформацією уряду Індії, Делі закупив російських товарів на $26,5 млрд, що вище за минулорічні показники в 3,9 раза. Москва ж імпортувала індійську продукцію на $639 млн (зростання в 2,6 раза).

Найбільшим зовнішнім торговим партнером Індії є Сполучені Штати, на другому місці знаходиться Китай.

Сполучені Штати, нарощуючи економічну та військову співпрацю, сподіваються заручитися підтримкою Індії у забезпеченні своїх геополітичних інтересів в Азії. Втім, зміцнення американо-індійських відносин означає, що Індія готова відмовитися від своїх традиційних зв'язків із Росією. Про чим домовився індійський прем'єр Нарендра Моді під час візиту до США і чи вдалося Вашингтону змінити ставлення Делі до російсько-української війни, читайте у статті Наталії Бутирський " Друзі з розрахунку: чому в США так задобрювали прем'єра Індії? ".


Олена Середа, ZN.ua





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