Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
Хоча найбільшим партнером Індії залишається США.
Росія вперше потрапила до трійки найбільших торгових партнерів Індії. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на індійський уряд, інформує
Уточнюється, що товарообіг між країнами за перші п'ять місяців 2023 року зріс у 3,8 раза та становив $27,1 млрд.
За інформацією уряду Індії, Делі закупив російських товарів на $26,5 млрд, що вище за минулорічні показники в 3,9 раза. Москва ж імпортувала індійську продукцію на $639 млн (зростання в 2,6 раза).
Найбільшим зовнішнім торговим партнером Індії є Сполучені Штати, на другому місці знаходиться Китай.
Сполучені Штати, нарощуючи економічну та військову співпрацю, сподіваються заручитися підтримкою Індії у забезпеченні своїх геополітичних інтересів в Азії. Втім, зміцнення американо-індійських відносин означає, що Індія готова відмовитися від своїх традиційних зв'язків із Росією. Про чим домовився індійський прем'єр Нарендра Моді під час візиту до США і чи вдалося Вашингтону змінити ставлення Делі до російсько-української війни, читайте у статті Наталії Бутирський " Друзі з розрахунку: чому в США так задобрювали прем'єра Індії? ".