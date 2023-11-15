Росія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJ

Кремль створив тіньовий танкерний флот, і вміло обходить санкції.

Західні обмеження цін на російську нафту, які мали на меті підірвати спроможність РФ вести війну, але водночас зберегти потік нафти на світові ринки, стають все менш ефективними. Прибутки російського бюджету від продажу енергоносіїв у жовтні зросли вдвічі порівняно з вереснем, і на чверть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пише видання The Wall Street Journal, інформує ZN.ua .

Російські нафтові компанії та їхні торгові партнери створили тіньовий флот, що перевозить нафту і нафтопродукти з російських портів, який складається з 180 танкерів. Найбільші клієнти - Китай , Індія і Туреччина - не дотримуються західний цінової межі.





За даними S&P Global, на даний час більше половини російського експорту сирої нафти поставляється зі страховкою, яка надається компаніями не з країн G7. В у інших випадках трейдерам вдається обходити обмеження цін за рахунок штучного завищення вартості морських перевезень.

Зараз США та союзники обговорюють способи зробити для Росії більш дорогим використання флотилії суден для обходу санкцій, кажуть джерела WSJ.

Але збільшення нафтових доходів вже допомагає скоротити дефіцит бюджету Росії. Економісти вважають, що він досягне цільового показника у 2% ВВП , тоді як навесні експерти очікували, що цього року дефіцит складе від 5% до 6%.

За оцінками Argus Media, постачальника даних про сировинні товари, основна російська нафта марки Юралс останнім часом торгувалася на рівні 74 доларів за барель. Світовий еталон Brent торгується приблизно за 88 доларів, хоча розрив між ними значно скорочується.