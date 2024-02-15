Збільшення видобутку газу: "Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини
В минулому році запустили 86 нових свердловин.
Цього тижня державне "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу. Про це
Обидві свердловини пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями управління "Укрбургаз".
"У 2024 році група "Нафтогаз" продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які "Укргазвидобування" впровадило у свою діяльність", – зазначається у повідомленні.
Зазначається, що впродовж 2023-го НАКу вдалось запустити 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.
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