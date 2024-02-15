Збільшення видобутку газу: "Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини

В минулому році запустили 86 нових свердловин.

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Цього тижня державне "Укргазвидобування" запустило дві нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. кубометрів газу на добу. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна" з посилання на очільника вказаної бізнес-групи Олексія Чернишова, інформує ZN.ua .

Обидві свердловини пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями управління "Укрбургаз".

"У 2024 році група "Нафтогаз" продовжить нарощувати видобуток власного газу, це можливо передусім завдяки сучасним технологіям, які "Укргазвидобування" впровадило у свою діяльність", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2023-го НАКу вдалось запустити 86 нових свердловин. З них 24 – з початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.

Повідомлялось, що клієнти "Нафтогазу" під час завантаження сайту не можуть увійти до Особистого кабінету.