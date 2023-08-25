Українці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фонд
Більшість платежів потенційні пенсіонери зробили за себе.
За весь час дії програми добровільних пенсійних внесків (п'ять місяців) українці сплатили 5,7 млн. грн. Про це
При цьому було проведено 2803 платежі, з яких більшість — за себе (84%), менше — на користь інших (16%).
Найбільший разовий платіж становив 106 019 грн. Людина, яка сплатила її, отримає п'ять місяців страхового стажу, за чотири з яких у неї буде найбільша зарплата для обчислення пенсії (100 500 грн), а за один — 79 904,55 грн.
Сплатити добровільний пенсійний внесок можна за допомогою
Раніше у ПФ пояснили, що особа має право звернутися за призначенням пенсії у тримісячний строк після настання такого права. Якщо особа надала не всі документи і без цих документів неможливо призначити пенсію, то їй повідомляють про це. І при усуненні помилок протягом трьох місяців пенсія призначається наступного дня після досягнення пенсійного віку.