Українці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фонд

Більшість платежів потенційні пенсіонери зробили за себе.

За весь час дії програми добровільних пенсійних внесків (п'ять місяців) українці сплатили 5,7 млн. грн. Про це повідомили у Пенсійному фонді, інформує ZN.ua.

При цьому було проведено 2803 платежі, з яких більшість — за себе (84%), менше — на користь інших (16%).

Найбільший разовий платіж становив 106 019 грн. Людина, яка сплатила її, отримає п'ять місяців страхового стажу, за чотири з яких у неї буде найбільша зарплата для обчислення пенсії (100 500 грн), а за один — 79 904,55 грн.

Сплатити добровільний пенсійний внесок можна за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше у ПФ пояснили, що особа має право звернутися за призначенням пенсії у тримісячний строк після настання такого права. Якщо особа надала не всі документи і без цих документів неможливо призначити пенсію, то їй повідомляють про це. І при усуненні помилок протягом трьох місяців пенсія призначається наступного дня після досягнення пенсійного віку.


Олена Середа, ZN.ua





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