Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставки

Міністерство фінансів 7 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,99 млрд грн, що на 1,83 млрд грн більше, ніж минулого разу (24 грудня) — 4,16 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставки
Фото: НБУ

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

  • 558,69 млн грн під 15,07% з погашенням 4 лютого 2026 року (минулого разу ставка була 15,08%);
  • 46,88 млн грн під 16,15% з погашенням 14 квітня 2027 року (минулого разу ставка була 16,19%);
  • 44,30 млн грн під 16,44% з погашенням 3 листопада 2027 року (минулого разу ставка була 16,48%).
  • 5,33 млрд грн під 15,99% з погашенням 31 січня 2029 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.





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