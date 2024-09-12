ЄЦБ знизив усі три ключові відсоткові ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три ключові відсоткові ставки за підсумками засідання у четвер, 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

ЄЦБ знизив усі три ключові відсоткові ставки
Фото: pixabay.com

Ставку за депозитами було знижено на 25 базисних пунктів і тепер вона становить 3,5%. Процентні ставки за основними операціями рефінансування та маржинальним кредитуванням знижені до 3,65% та 3,9% відповідно.

Інфляція

Зазначається, що останні дані про інфляцію в цілому відповідають очікуванням, а останні прогнози співробітників ЄЦБ підтверджують попередні прогнози щодо інфляції.

За прогнозами персоналу, загальна інфляція становитиме в середньому 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році, як і в червневих прогнозах.

Очікується, що інфляція знову зросте в другій половині цього року, частково через те, що попередні різкі падіння цін на енергоносії випадуть із річних показників.

Інфляція повинна знизитися до цілі ЄЦБ (2%) в другій половині наступного року.

Щодо базової інфляції прогнози на 2024 та 2025 роки були дещо переглянуті вгору, оскільки інфляція послуг була вищою, ніж очікувалося.

Водночас ЄЦБ продовжує очікувати швидкого зниження базової інфляції з 2,9% цього року до 2,3% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

Зростання економіки

У нових квартальних прогнозах ЄЦБ оцінює зростання економіки в 0,8% цього року — трохи нижче червневого прогнозу в 0,9%.

Європейський регулятор також знизив прогноз на 2025 рік з 1,4% до 1,3%, посилаючись на «слабший внесок внутрішнього попиту протягом наступних кількох кварталів».





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