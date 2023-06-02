Monobank підвищив ставки по депозитам

Monobank слідом за іншими банками підвищив відсоткові ставки за депозитами у гривні та валюті. З урахуванням високих відсотків, українцям стало вигідніше зберігати заощадження у гривні.

Також банк додав для клієнтів нові депозити, які можна розірвати за 3 місяці.

Згідно з новими умовами депозитів у Monobank, процентні ставки становлять:

За доларовими депозитами ставки піднялися мінімум на 1,5%:

Депозит із правом дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,5%; на 12 місяців – 2%;

Депозит без права дострокового розриву: на 6 місяців – 1,6%, на 12 місяців – 2,1%.

Відсотки за новими депозитами в євро змінилися в Monobank не так сильно. Діапазон підвищення складає від 1 до 1,6%.

Депозит із правом дострокового розірвання: на 6 місяців – 1%; на 12 місяців – 1,5%;

Депозит без права дострокового розриву: на 6 місяців – 1,1%, на 12 місяців – 1,6%.

Найбільше у Monobank зросли гривневі депозити, однак зміни стосуються лише операцій терміном 12 місяців. Загалом підвищення становить 0,5%.

Депозит із правом дострокового розірвання: на 12 місяців – 15%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 12 місяців – 16%.

НБУ зараз заохочує комерційні банки, щоб ті піднімали ставки за депозитами у гривні. Нові відсотки за депозитами дуже привабливі, і в Нацбанку розраховують, що українці охоче нестимуть свої гроші до банків на зберігання. Проте очікується, що в середині літа банки почнуть знову знижувати відсотки, бо довго тримати такі ставки за вкладами стане невигідно.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк продовжує клієнтам термінові депозити без їхньої згоди.