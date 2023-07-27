Monobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгу

Monobank не спише кредитні відсотки клієнтам за 20 липня 2023 року. Цього дня стався масштабний збій у роботі фінустанови, через яку банк втратив 27,7 мільйона гривень.

Співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі повідомив, що оскільки проблеми виникли з вини банку, тим клієнтам, які зазнали незручностей, виплатять компенсації. Йдеться про більш ніж півмільйона громадян.

"Як ми й обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Усього це "задоволення" коштувало нам 27745728 грн. Компенсації отримають 1521716 клієнтів. Коти завжди платять за своїми боргами", — повідомив Гороховський.

Нагадаємо, що 20 липня у додатку Monobank було неможливо здійснити грошові перекази на картку, поповнювати рахунки мобільних телефонів та проводити будь-які платежі. Роботу банкінгу відновили того ж дня. Однак це був один із найдовших збоїв за весь час існування онлайн-банку.

Причиною збою була не хакерська атака, а проблема з бек-офісною частиною програми, яка відповідає за доступ до бази клієнтів.

Олег Гороховський пообіцяв провести "роботу над помилками", щоб надалі таких збоїв у Monobank не було.

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