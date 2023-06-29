Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть по-новому: оновлено графік роботи

Працюватимуть довше та в вихідні.

Національний поштовий оператор Укрпошта з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень, який відмінили через війну, повідомляє пресслужба компанії, інформує ZN.ua.

Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть по-новому: оновлено графік роботи

"Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку", - зазначили в компанії.

З 1 липня більшість відділень поштового зв’язку працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні.

Відділення, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також Укрпошта поступово перегляне графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер - протягом 5 днів.

Однак Укрпошта радить перевірити роботи необхідного відділень на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545

Оператор наголошує, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.


Олена Середа, ZN.ua





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