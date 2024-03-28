НБУ повідомив чи витримали відключення від електроенергії відділення банків Power Banking

Відповідні заміри ефективності проводились у регіонах де внаслідок нещодавньої ракетної атаки відбувались регулярні чи аварійні відключення

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Під час термінових і не передбачуваних відключень, з мережі Power Banking, створеної як реагування на ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, 602 відділення спрацювали. “Працювали в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від російських ударів”, – повідомив Андрій пишний, голова Нацбанку, інформує ZN.ua .

Він також зазначив, що були і деякі технічні збої у декількох відділеннях, проте банківські установи оперативно замінили обладнання, відремонтували техніку і налагодили роботу відповідно до вимог. “Наразі банки проводять додаткову перевірку техніки та тренування персоналу”, – повідомив очільник НБУ.

В цілому, на думку керівника національного фінансового регулятора, об’єднана мережа банківських відділень Power Banking відпрацювала відповідно до протоколів.

Це була перша апробація системи, яка створювалась як відповідь на виклики, які з'явилися ще наприкінці 2022 року.

Що входить в обов'язковий пакет послуг у мережі Power Banking під час відключень?

Загалом до мережі Power Banking входить понад 2400 відділень, тобто практично кожне друге у країні.

Power Banking

Банки, які входять у відповідну мережі та їх відділення мають забезпечити користувачам відповідні послуги: