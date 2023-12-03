НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

Національний банк зажадав від банківської системи надати до 1 березня 2024 року детальні звіти щодо впровадження та розвитку фінансового моніторингу у своїх структурах.

НБУ зажадав від банків глобального звіту з фінмоніторингу з усіма секретними даними

У доданій до листа нацбанківській анкеті 81 питання, яке охоплює всю діяльність банку з фінмоніторингу. Від чисельності, бюджетів підрозділів фінмоніторингу, процедур їх доповідей на правління та наглядову раду, старих/нових методик до механізмів роботи автоматизованих систем фінмону та відстеження ризиків при погашенні кредитів (з урахуванням швидкості внесення коштів та джерел їх походження). Причому відповіді на анкету мають супроводжуватися підтверджуючою документацією.

«Наголошуємо, що використання банками формального підходу до надання відповідей Національному банку, не надання розгорнутих відповідей, не надсилання копій документів/інформації негативно впливає на загальну оцінку банку у сфері НПОС/ФТ (нагляду за банками у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму) та, як наслідок, істотно впливає на загальну оцінку банку SREP, що складається за висновками всіх підрозділів Національного банку», — наголошується в листі Нацбанку.





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