В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків

Запровадження податкової ставки у 50% на прибутки банків можуть розглянути у підготовці податкового законопроєкту до другого читання. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «РБК-Україна».

В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків

29 серпня комітет рекомендував законопроєкт №-д до схвалення в першому читанні, але без норми про 50% податку на прибуток банків.

За словами Гетманцева, відмовилися від впровадження ставки оподаткування через категоричну позицію Мінфіну і Нацбанку.

«Я не погоджуюсь з цією позицією, але я довіряю регуляторам», — заявив він.

Водночас за словами Гетманцева, питання збільшених податкових ставок не зняли і є ймовірність їх розгляду до другого читання.





Интересные новости
Тариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*годТариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*год
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на арміюУ бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%
Біткоїн-майнери фіксують найбільше падіння доходів за 11 місяцівБіткоїн-майнери фіксують найбільше падіння доходів за 11 місяців
В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банківВ Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків
Блок рекламы


Похожие новости
Громадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — ОпендатаботГромадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — Опендатабот
Нова Пошта розширила мережу в Україні до 30 тисяч точокНова Пошта розширила мережу в Україні до 30 тисяч точок
Нацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банківНацбанк збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків
Середня заробітна плата в Україні виросла, але радіти зарано: названо причиниСередня заробітна плата в Україні виросла, але радіти зарано: названо причини
Кожне третє підприємство в Україні очікує зростання цін – ДержстатКожне третє підприємство в Україні очікує зростання цін – Держстат
В Україні заборонили рекламу азартних ігор та запровадили ліміт ставок для гравців
В Україні цьогоріч закрили 31 тис ФОПівВ Україні цьогоріч закрили 31 тис ФОПів
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в УкраїніЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця рокуПриватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року
Последние новости
Подгружаем последние новости