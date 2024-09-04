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2024-09-04
В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків
Запровадження податкової ставки у 50% на прибутки банків можуть розглянути у підготовці податкового законопроєкту до другого читання. Про це
29 серпня комітет рекомендував законопроєкт №-д до схвалення в першому читанні, але без норми про 50% податку на прибуток банків.
За словами Гетманцева, відмовилися від впровадження ставки оподаткування через категоричну позицію Мінфіну і Нацбанку.
«Я не погоджуюсь з цією позицією, але я довіряю регуляторам», — заявив він.
Водночас за словами Гетманцева, питання збільшених податкових ставок не зняли і є ймовірність їх розгляду до другого читання.