У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток

Найчастіше діти оплачують картками покупки в продуктових магазинах та супермаркетах.

Діти України, які користуються картками Юніора від ПриватБанку, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет. Про це йдеться у повідомленні державного банку з посиланням на внутрішню статистику фінустанови, інформує ZN.ua.

У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток

Зазначається, що діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та супермаркетах (53% від загальної кількості оплат), кафе (18%) та оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%). Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше оплачують мобільний зв'язок, відправляють перекази з картки на картку та купують різноманітні ігри чи розваги.

Загалом на даний час платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Всі користувачі Картки Юніора мають повноцінний "дорослий" мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монетНацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет
Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з УкраїниНімеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Держбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародніДержбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародні
Блок рекламы


Похожие новости
Місцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші грошіМісцеві бюджети перерахували на субвенції у вісім разів менше, ніж отримали з військових податків - Наші гроші
«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці
Поповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизаціїПоповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизації
Міжнародна фінансова корпорація може надати Україні $1 млрд: на що підуть грошіМіжнародна фінансова корпорація може надати Україні $1 млрд: на що підуть гроші
ФГВФО відстояв у суді США право на гроші Промінвестбанку, на які претендували постраждалі від руху "Талібан"ФГВФО відстояв у суді США право на гроші Промінвестбанку, на які претендували постраждалі від руху "Талібан"
Гроші на Музей Голодомору: депутат нагадав, скільки "музеїв" бізнес вкрав у державиГроші на Музей Голодомору: депутат нагадав, скільки "музеїв" бізнес вкрав у держави
Гроші по програмі «єВідновлення» отримали майже дві тисячі громадянГроші по програмі «єВідновлення» отримали майже дві тисячі громадян
Поліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних дорігПоліція знайшла, хто розкрадав гроші під час ремонту автомобільних доріг
"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
Последние новости
Подгружаем последние новости