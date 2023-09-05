У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток

Найчастіше діти оплачують картками покупки в продуктових магазинах та супермаркетах.

Діти України, які користуються картками Юніора від ПриватБанку, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет. Про це йдеться у повідомленні державного банку з посиланням на внутрішню статистику фінустанови, інформує ZN.ua .

Зазначається, що діти зазвичай розраховуються картками в продуктових магазинах та супермаркетах (53% від загальної кількості оплат), кафе (18%) та оплачують безготівкою проїзд у міському транспорті (16%). Через інтернет власники Карток Юніора найчастіше оплачують мобільний зв'язок, відправляють перекази з картки на картку та купують різноманітні ігри чи розваги.

Загалом на даний час платіжними картками ПриватБанку активно користуються більше ніж 750 тисяч дітей віком від 6 до 17 років. Всі користувачі Картки Юніора мають повноцінний "дорослий" мобільний банкінг у Приват24 з можливістю зручного контролю за витратами з боку батьків.