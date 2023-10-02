Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона 2 жовтня поновлює розгляд справи Приватбанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, пише NV Бізнес з посиланням на джерела у фінансових колах.

Що відомо

Розгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.

Протягом 2 жовтня — 10 листопада має відбутися сім судових засідань.

2 жовтня свідки та експерти з боку позивача нададуть дані щодо загальної суми чистих виведень коштів з банку ($1,951 млрд) — та мають намір довести, що неповернені авансові платежі були спричинені відповідними виведеннями коштів.

На 9 жовтня запланований перехресний допит експертів банку та відповідачів з українського права, пише видання.

16 жовтня має відбутися перехресний допит експертів відповідачів з українського права та експертів банку та відповідачів з кіпрського права.

23 жовтня — день, коли спливатимуть строки подання позивачем та відповідачами письмових заключних зауважень.

30 жовтня мають прозвучати усні заключні зауваження позивача, а на 6 листопада заплановані заключні усні виступи відповідачів.

На останній день судового процесу — 10 листопада — заплановане подання відзиву позивача на позовну заяву.