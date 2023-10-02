Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова

Високий суд Лондона 2 жовтня поновлює розгляд справи Приватбанку проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, пише NV Бізнес з посиланням на джерела у фінансових колах.

Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова

Що відомо

Розгляд після літньої перерви почнеться з перехресного допиту сторін по судово-бухгалтерський експертизі, яка має уточнити суми збитку банку.

Протягом 2 жовтня — 10 листопада має відбутися сім судових засідань.

2 жовтня свідки та експерти з боку позивача нададуть дані щодо загальної суми чистих виведень коштів з банку ($1,951 млрд) — та мають намір довести, що неповернені авансові платежі були спричинені відповідними виведеннями коштів.

На 9 жовтня запланований перехресний допит експертів банку та відповідачів з українського права, пише видання.

16 жовтня має відбутися перехресний допит експертів відповідачів з українського права та експертів банку та відповідачів з кіпрського права.

23 жовтня — день, коли спливатимуть строки подання позивачем та відповідачами письмових заключних зауважень.

30 жовтня мають прозвучати усні заключні зауваження позивача, а на 6 листопада заплановані заключні усні виступи відповідачів.

На останній день судового процесу — 10 листопада — заплановане подання відзиву позивача на позовну заяву.





Интересные новости
Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяцівБолгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців
У яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіївУ яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв
Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємствФонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошейБернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
Блок рекламы


Похожие новости
У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських картокУ ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток
"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови
Долари та євро термінали ПриватБанку більше не приймаютьДолари та євро термінали ПриватБанку більше не приймають
З 1 червня бізнесу стане дорожче обслуговуватися в ПриватБанкуЗ 1 червня бізнесу стане дорожче обслуговуватися в ПриватБанку
Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар ПриватбанкуКоломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку
Рублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошейРублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошей
"Київміськбуд" відновлює діяльність і робить усе, аби добудувати всі об’єкти - президент компанії Ігор Кушнір"Київміськбуд" відновлює діяльність і робить усе, аби добудувати всі об’єкти - президент компанії Ігор Кушнір
Економічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУЕкономічна активність в Україні відновлюється після ракетного терору РФ — НБУ
НБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режиміНБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режимі
Binance розглядає можливість відмови від партнерів у США через тиск місцевих регуляторівBinance розглядає можливість відмови від партнерів у США через тиск місцевих регуляторів
Последние новости
Подгружаем последние новости