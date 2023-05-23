Рублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошей

У НБУ відмовилися назвати масштаби проблеми.

У Національному банку України опрацьовують варіанти дій із залишками грошей українців на банківських рахунках у російських та білоруських рублях. Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", інформує ZN.ua.

Рублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошей
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Як випливає з відповіді, наразі Нацбанк не впевнений у наслідках будь-яких дій.

А про конвертацію рублів в іншу валюту не йдеться "через обмеження та санкції". З цієї ж причини громадяни, які мали рублі на момент початку війни, не можуть просто зняти ці гроші з рахунків.

"Національний банк опрацьовує проблеми, пов’язані з блокуванням коштів у російських рублях на кореспондентських рахунках банків в інших банках, а також на рахунках клієнтів у банках, з урахуванням необхідності здійснення опору фінансовій окупації, заборони на території України готівкового і безготівкового обігу російських рублів, білоруських рублів та в контексті санкційної політики держави", — зазначили у регуляторі.

Там підкреслюють, що остаточне рішення щодо залишків на рублевих рахунках, потребуватиме ґрунтовної оцінки потенційних наслідків.

Ухвалювати яке-небудь рішення щодо рахунків у російських та білоруських рублях, у майбутньому будуть на загальнодержавному рівні, аби воно узгоджувалося із загальною політикою держави щодо РФ та Білорусі.

При цьому у Нацбанку відмовилися окреслити масштаби цієї проблеми. І заявили, що інформація про те, скільки коштів українці тримали на рахунках у банках до початку повномасштабного вторгнення і скільки таких рахунків було відкрито загалом, це є "інформація, яка не підлягає розголошенню" в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення, яким заборонив банкам проводити будь-які валютні операції з російськими та білоруськими рублями ввечері 24 лютого 2022 року.


Лія Ільченко, ZN.ua





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