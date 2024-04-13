USDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експорту

Аналітики в США прогнозують зростання експорту зернових з України.

USDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експорту
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Міністерство сільського господарства США (USDA) переглянуло свій попередній прогноз експорту пшениці та ячменю з України у 2023/24 МР та відкоригувало його в сторону підвищення. Про це йдеться у звіті USDA за квітень, інформує ZN.ua.

Так, по у порівнянні з попереднім прогнозом, експорт української пшениці збільшили на 1,5 млн т — до 17,5 млн т. Прогноз експорту ячменю підняли на 0,1 млн т — до 2,3 млн т. Тобто загалом прогноз збільшено на 1,6 млн т.

Зазначається, що збільшення відбудеться завдяки вищому експорту з портів, а також зростанню імпорту з боку Євросоюзу.

Оцінка виробництва цих зернових в Україні збережена на попередньому рівні: пшениці — 23,4 млн т, ячменю — 6,35 млн т.

Водночас світове виробництво пшениці очікується на рівні 787,36 млн т (+660 тис. т до березневого прогнозу), експорт — 216,7 млн т (+1,34 млн т). Урожай ячменю прогнозується в обсязі 142,26 млн т (+39 тис. т), експорт — 28,37 млн т (-170 тис. т).

Нагадаємо, що завершився мотраж та почалися випробувальні робити найбільшого в Європі перевантажувального терміналу для перевалки сільгосппродукції. Про це повідомила Grampet Group, що є інвестором проєкту та лідером приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії.


Олена Середа, ZN.ua





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