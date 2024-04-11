Митниця визначила хто найбільше привозить в Україну та куди найбільше експортують

Німеччина майже досягла рівня імпорту Польщі

З початку 2024 року, визначились країни-лідери з експортних та імпортних напрямків. За статистикою митниці, з січня по березень включно, в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували – на $10 млрд. “При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів”, – повідомляє Держмитслужба, інформує ZN.ua.

Митниця визначила хто найбільше привозить в Україну та куди найбільше експортують
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Звідки найбільше завозили товарів в Україну?

Найбільша кількість ввезених товарів від відома трійка східних і європейських країн. “Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3 млрд, Польща — $1,6 млрд і Німеччина — $1,3 млрд”. Якщо порівняти це з показниками перших днів року, можна відзначити суттєве збільшення експорту з Німеччини, яка майже досягла за обсягами Польщу.

Найбільше вивозили товарів до Польщі, Іспанії та Китаю. Показники наступні:

  • Польща – $992 млн;
  • Іспанія – $813 млн;
  • Китай – $789 млн.

Що ввозили і вивозили найбільше?

В обсягах товарів, що імпортувались в Україну найбільшу частку склали:

  • машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $3 млрд;
  • паливно-енергетичні ресурси — $2 млрд.

В топ-список експортної продукції українського бізнесу входять:

  • продовольство – $6,5 млрд;
  • метал, металеві вироби – $1,1 млрд;
  • мінеральні продукти – $924 млн.

Фактично, імпорт складається в основному з товарів високої доданої вартості – складні вироби, а експорт – з сировинної продукції.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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