Митниця визначила хто найбільше привозить в Україну та куди найбільше експортують

Німеччина майже досягла рівня імпорту Польщі

З початку 2024 року, визначились країни-лідери з експортних та імпортних напрямків. За статистикою митниці, з січня по березень включно, в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували – на $10 млрд. “При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів”, – повідомляє Держмитслужба, інформує ZN.ua .

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Звідки найбільше завозили товарів в Україну?

Найбільша кількість ввезених товарів від відома трійка східних і європейських країн. “Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3 млрд, Польща — $1,6 млрд і Німеччина — $1,3 млрд”. Якщо порівняти це з показниками перших днів року, можна відзначити суттєве збільшення експорту з Німеччини, яка майже досягла за обсягами Польщу.

Найбільше вивозили товарів до Польщі, Іспанії та Китаю. Показники наступні:

Польща – $992 млн;

Іспанія – $813 млн;

Китай – $789 млн.

Що ввозили і вивозили найбільше?

В обсягах товарів, що імпортувались в Україну найбільшу частку склали:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд;

паливно-енергетичні ресурси — $2 млрд.

В топ-список експортної продукції українського бізнесу входять:

продовольство – $6,5 млрд;

метал, металеві вироби – $1,1 млрд;

мінеральні продукти – $924 млн.

Фактично, імпорт складається в основному з товарів високої доданої вартості – складні вироби, а експорт – з сировинної продукції.