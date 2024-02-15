Імпорт сала в Україну значно скоротився

За рік імпорт популярного продукту скоротився на 21,7%.

Імпорт сала в Україну значно скоротився

Протягом минулого року Україна придбала за кордоном 24,5 тисяч тон сала, свинячого жиру й жиру птиці, це на 21,7% менше, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Agravery.com, інформує ZN.ua.

Зазначається, що на імпорт було витрачено $28,4 млн., що на 21,5% менше, ніж попереднього року. Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру й жиру птиці в Україну у 2023 році були Польща (36,9%), Нідерланди (21,2%) та Іспанія (14%).

Щодо свинини, то протягом 2023 року Україна імпортувала 13 тис. тонн свинини, що в 3,6 раза менше, ніж роком раніше.

У грошовому еквіваленті імпорт за 2023 рік скоротився втричі, як порівняти з 2022 роком, – до $32,1 млн. У 2023 році свинину ввозили переважно з Данії (29,2%), Нідерландів (18,6%) та Канади (17%).

Повідомлялось, що на сповільнення інфляції у січні поточного року вплинула низка факторів. Наприклад, сукупний попит значно скоротився – на 25% відносно рівня, що мав місце до повномасштабного вторгнення.


Олена Середа, ZN.ua





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